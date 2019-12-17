مشيته المعهودة تكشف سرقته من مقر عمله

المصدر: دبي - شيرين فاروق

لم يتخيل نادل عربي الجنسية أن طريقة مشيته المعهودة ستكون السبب في الكشف عن الجريمة التي خطط ودبر لها، والمتمثلة في سرقة خزنة المطعم الذي يعمل به ليلاً بعد أن دخل متخفياً ذات ليلة وقام بتنفيذ جريمته.

وتفصيلاً أحالت النيابة العامة متهماً عربي الجنسية إلى محكمة الجنايات في دبي بعد أن أبلغت مالكة المطعم من الجنسية الأوروبية الشرطة باختفاء خزنة المطعم ذات الحجم المتوسط من مكانها وكان بداخلها 7103 دراهم، وبعض فواتير المشتريات، وأنه بمراجعة الكاميرات تبين أن شخصاً ما دخل إلى المطعم ليلاً وتوجه إلى الخزنة وقام بسرقتها، وبالتدقيق على الكاميرات أكدت مالكة المطعم أنه هو المتهم من طريقة مشيته، خاصة وأنه يعمل لديها منذ فترة بمهنة نادل، وتم التحقيق معه واعترف بارتكاب الواقعة.