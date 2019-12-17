آسيويان يعتادان على سرقة الدراجات الهوائية

المصدر: دبي - البيان

في واقعة غريبة من نوعها أقدم اثنان من الجنسية الآسيوية على سرقة دراجة أطفال هوائية من الشارع وأمام المارة.

حيث أفاد شاهد الإثبات في الواقعة أنه أثناء توجهه إلى موقف الدراجات الهوائية في محطة مترو الاتحاد لاحظ أن اثنين من الجنسية الآسيوية يحمل أحدهما مقصاً حديدياً ويحاول قطع قفل دراجة أطفال هوائية وعندما اقترب منه وسأله أفاد أن الدراجة تعود إليه، ولكنه لم يقتنع خاصة أنها دراجة أطفال، ووقتها حاول الإمساك به والصراخ، حيث تجمع المارة وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور وألقت القبض عليهما وتبين أنهما مخموران، واعترفا في تحقيقات الشرطة أنهما اعتادا على سرقة الدراجات وبيعها وتقاسم ثمنها فيما بينهما.