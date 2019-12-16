سيارة أجرة تحبط سرقة 642 ألف درهم في دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

فشل متهم خليجي الجنسية 27 عاماً في سرقة 642 ألفاً و 300 درهم من أفريقي بمساعدة 3 آخرين في سيناريو كان يبدو أنه محكم بعدما انتحل المتهمون صفة رجال التحريات وذلك بسبب سيارة أجرة أوقفتها العصابة أدت إلى شك المجني عليه في هويتهم.

وتفصيلاً أحالت النيابة العامة في دبي متهماً خليجياً إلى محكمة الجنايات قام بمساعدة 3 آخرين في اقتحام شقة يسكنها مجموعة من الموظفين من الجنسية الأفريقية في منطقة فريج المرر في دبي وانتحل وظيفة من الوظائف العامة بأن ادعى ومن معه انهم من رجال التحريات بعد إبراز بطاقات الهوية وإخفائها بسرعة، وطلبوا من المجني عليه والقاطنين معه في الغرفة الإفصاح عما إذا كانت هناك أي أشياء ممنوعة، وعندما أجابوا بالنفي، قاموا بتفتيش الغرفة وبعثرة محتوياتها والاحتيال عليهم بالاستيلاء على كافة الهواتف والمبالغ المالية التي كانت بحوزتهم.

وأفاد المجني عليه انه في نفس يوم الواقعة وحسب طبيعة عمله توجه إلى شركة لإيداع مبلغ 551 ألفاً و200 درهم يعود للشركة التي يعمل بها إلا أن الشركة أخبرته انه لا يمكن الإيداع فتوجه إلى مقر سكنه في إحدى الشقق وقام بإخفاء المبلغ في خزنة حديدية أسفل السرير، إضافة إلى مبلغ آخر 91 ألفاً و100 درهم عائد للشركة، وفي حوالي الساعة الثانية والنصف من منتصف الليل تفاجأ بدخول 4 أشخاص ادعوا أنهم من رجال التحريات وكان أحدهم يرتدي كندورة بيضاء ويضع كاباً على رأسه (وهو المتهم الأول الذي تم الإمساك به) وطلب الإفصاح عن أي أشياء ممنوعة أو مبالغ مالية بحوزته أو بحوزة المحيطين وهدده في حالة عدم الإفصاح سيتعرض للمساءلة القانونية، فخاف وأخبره بالمبالغ التي يخفيها تحت سريره وطلب منه إخراجها، وسأله عن مصدرها فأخبره أنها تعود للشركة التي يعمل بها.

وأشار المجني عليه انهم حصلوا على كافة المبالغ التي كانت بحوزته وبحوزة من معه في الغرفة بالإضافة إلى مجموعة هواتف نقالة وأجهزة كمبيوتر محمول، وطلبوا منه مرافقتهم إلى مركز الشرطة وعندما تبين أنه ليس لديهم سيارة واستعانوا بسيارة أجرة شك في الأمر وأمسك بالمتهم وصرخ عليه فقام الثلاثة الآخرون بالاستيلاء على مبلغ 551 ألف درهم ولاذوا بالفرار في سيارة الأجرة، فيما بقي مبلغ 91 ألف درهم مع المتهم، وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور واطلعت على مجريات ما حدث وتم اقتياد المتهم إلى مركز الشرطة.