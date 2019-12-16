«بلوك» على «إنستغرام» يوصل خليجي إلى السجن

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي شاباً خليجياً (19 عاماً) إلى محكمة الجنايات، بتهم التهديد والسب باستخدام شبكة معلوماتية في حق فتاة خليجية الجنسية (20 عاماً)، لحظره (بلوك) على شبكة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، فأرسل إليها تسجيلاً صوتياً يسبها فيه بألفاظ خادشة للحياء، ويهددها بفضحها أمام أشقائها، وحرق منزلها ودهس وجهها إذا لم ترفع الحظر وتعيد علاقتها به، مؤكداً أن بحوزته تسجيل فيديو لها مشيناً.

وتفصيلاً، أفادت المجني عليها في التحقيقات أنها كانت موجودة بمنزل أسرتها حين تلقّت رسائل صوتية عبر «سناب شات» و«إنستغرام»، ولعبة «بابجي»، من المتهم، يسبها فيها بألفاظ خادشة للحياء، وهددها بإخبار أشقائها عن علاقتها به إذا لم ترفع الحظر عنه في «إنستغرام»، لافتةً إلى أنه تصرف معها بهذه الطريقة بعد أن رفضت الارتباط بها.

فيما قالت أم المجني عليها إنها استمعت إلى الرسائل النصية التي وردت إلى ابنتها، لافتةً إلى أنه سبّها وهددها لأنها رفضت الزواج به.

وأفادت والدة المجني عليها أن المتهم أرسل رسائل أخرى سبها فيها بعبارات خادشة للحياء، كما هدد ابنتها بحرقها وحرق منزل ذويها. وأشارت التحقيقات إلى أن التسجيلات تضمنت حواراً بين المتهم والأم، يقول لها فيه إنه كان على علاقة غير شرعية مع ابنتها، ولديه فيديو يثبت ذلك، فردت عليه الأم بأنها في مركز الشرطة، وسوف تعرض المكالمة على الضابط.