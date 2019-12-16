ضبط عصابة حاولت سرقة الكابلات الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

حاول 3 آسيويين سرقة كابلات كهربائية من أحد مواقع الإنشاء بقيمة 30 ألف درهم، وكسروا باباً خشبياً بقيمة ألفي درهم، إلا أنه أُلقي القبض على اثنين منهم.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة ملف القضايا إلى محكمة الجنايات، حيث تبين قيام اثنين بمساعدة آخر ثالث هارب بالسرقة ليلاً، وحمل مال منقول عبارة عن كابلات كهربائية بقيمة 30 ألف درهم عائدة لإحدى الشركات في منطقة القصيص، بعد أن أتلفوا باباً خشبياً، واستخدموا أداة حادة في قطع الكابلات تمهيداً لسرقتها، إلا أن اثنين منهم ضُبطا بعد أن تم الإبلاغ عنهم، واعترفا بالواقعة، فيما لاذ الثالث بالفرار.