وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث اصطدام في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي شخصان وأصيب (4) آخرون بإصابات بليغة في حادث اصطدام بين مركبتين وقع صباح اليوم.

وتفصيلاً قال العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إنه في الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم وقع حادث اصطدام بليغ بين مركبة من نوع (بيك أب) وشاحنة على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وأوضح أنه ومن خلال المعاينة الأولية للحادث تبين أن السبب يعود إلى توقف الشاحنة في المسرب الثاني جهة اليمين من الشارع نتيجة انفجار أحد إطاراتها، الأمر الذي أدى إلى اصطدام المركبة (بيك أب) بها من الخلف. ما أسفر عن وفاة شخصين في مكان الحادث وإصابة (4) آخرين بإصابات بليغة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أنه فور تلقي البلاغ انتقل إلى مكان الحادث مناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير لمعاينة الحادث وجمع الأدلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور وتأمين مكان الحادث وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى مكان الحادث للقيام بمهامها.