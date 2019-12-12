حكمة قاضٍ تنهي خلاف سب وتهديد بين شقيق وشقيقته

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أنهت حكمة القاضي فتحي القلاع بمحكمة الجنح في رأس الخيمة، النزاع في قضية تبادل السب والتهديد بين سيدة من الجنسية العربية وشقيقها، بعد فشل جميع المحاولات السابقة من الجهات المعنية وتدخلات الشقيقة الكبرى لإنهاء الخلافات التي نشبت بينهما خلال الأشهر الماضية، على الرغم من تمسك المتهم باستكمال المحاكمة لمعاقبة شقيقته عن الإساءة التي تعرض لها، في الوقت الذي وافقت فيه شقيقته على الصلح تنفيذاً لطلب القاضي.

وأكد القاضي خلال توجيه الحديث للسيدة وشقيقها أن الجميع خاسر ولا رابح بينهما في هذه القضية، حيث تتنوع الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بعدما وجهت النيابة العامة تهمتي السب والتهديد للشقيق وتهمة السب لشقيقته، لافتاً إلى أن قاعة القضاء أساسها حفظ حقوق الجميع، ولن يضيره إصدار الحكم عليهما، ولكن الحكم سيزيد الفرقة بين أفراد الأسرة والأجيال القادمة، موجهاً للشقيق أن يتذكر العلاقة الأسرية مع شقيقته.

وفي الوقت الذي أبدت فيه شقيقة المتهم التصالح لجمع شمل الأسرة من جديد، رفض شقيقها الأكبر ذلك متمسكاً باستكمال القضية وعدم التصالح مع شقيقته، ليقرر القاضي منح الوقت لطرفي النزاع في القضية قبل إصدار الحكم ضدهما، وبعد دقائق من العتاب بين السيدة وشقيقها في وجود شقيقتهما الثالثة بادر الجميع بالموافقة على الصلح والتوجه للقاضي بالشكر على إصراره للصلح بينهما، حيث طلبا إغلاق القضية وفتح صفحة جديدة وبدء إغلاق باقي القضايا المرفوعة بينهما.