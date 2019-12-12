درهم تتسبب بإحالة عربية إلى المحاكم 200

المصدر: دبي- البيان

تواجه امرأة من الجنسية العربية جنحة السب العلني بحق محاسب يعمل معها في أحد المقاهي في دبي بسبب خلاف على مبلغ 200 درهم ترتبت عليها كعهدة.

وتفصيلاً أحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن قام المجني عليه عربي الجنسية بفتح بلاغ بالواقعة أفاد بأن المتهمة تعمل في المقهى الذي يعمل به بوظيفة مدير وأنه ترتب عليها مبلغ 200 درهم كعهدة شهرية قامت بسحبها، وفي نفس يوم الواقعة قام بسؤالها عن رد المبلغ فقالت له بطريقة شرسة «شوف شغلك وشيك مع الكاشير»، وعليه سكت عن النقاش معها خاصة وأنها كانت تصرخ أمام الموظفين، وعندما سألها عن سبب صراخها أخبرته «سوف أصرخ عليك» ورد عليها أنه يمكنه الصراخ هو أيضاً فقالت به «لا تشوح بإيدك روح شوح ببلدك وعند عيلتك» وانتهى النقاش وقام بفتح بلاغ ضدها بعد مرور شهرين.