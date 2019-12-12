يعتدي على رجال الشرطة أثناء ضبط المخدرات في غرفته

المصدر: دبي ـ البيان

استيقظ عاطل عن العمل على صوت رجال الشرطة في غرفته ولم يتوقع أنه سيتم الإمساك به وضبط كمية من المخدرات المخــتلفة في غرفته، وحاول دفـــع رجال الشرطة حيث أصيب أحدهم بخدوش وكدمات في رقبته.

وتفصيلاً أحالت النيابة العامة عاطلاً عن العمل خليجي الجنسية إلى محكمة الجنايات بعدما قام بالتعدي بالضرب على الموظفين القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات أثناء إلقاء القبض عليه بتهمة حيازة مادة الحشيش ونبات القنب ومجموعة من الاميثامفيتامين الممنوعة ومجموعة من الطلاسم، إضافة إلى تعاطيه مخدر الحشيش وفقاً لنتيجة الفحص.

وشهد القائم بالضبط في القضية أنه وردت معلومات موثوقة المصدر إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي بأن المتهم يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتم استصدار إذن النيابة وتفتيش الغرفة التي عثر فيها على المخدرات.