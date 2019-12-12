مندوب يحتال على آسيوي ويستولي على 13 ألفاً بمستندات وهمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

احتال شخص يعمل بوظيفة مندوب مشتريات، بمساعدة آخر مجهول هارب، على آسيوي، وحصلا منه على مبلغ 13 ألفاً و500 درهم، بعدما غيّرا اسميهما الحقيقيين، وزوّرا في مستندات تعود إلى امتلاكهما شركة وهمية، مستخدمين تواقيع وأختاماً غير صحيحة، إضافة إلى تزوير 4 أذونات دخول إلكترونية بأسماء مختلفة، ثم لاذا بالفرار.

وتفصيلاً، أفاد المجني عليه بأنه تواصل مع شخص آسيوي ادعى أنه يستصدر أذونات دخول إلكترونية بأسعار رخيصة، وتقابل معه في وجود شخص آخر ادعى أنه شريكه، وقدّما له ما يفيد بأنهما يعملان في إحدى الشركات بدبي، وحصلا منه على مبلغ 13 ألفاً و500 درهم، ومنحاه أذونات دخول إلكترونية تبيَّن أنها مزيفة، واختفيا بعدها، فتوجه إلى فتح بلاغ في الشرطة التي طلبت مواصفات المتهمين، وتم إعداد كمين لأحدهما وإلقاء القبض عليه.