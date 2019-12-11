شرطة عجمان: لا حوادث مرورية بليغة أثناء هطول الأمطار

المصدر: وام

قال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان إنه لم تقع أي حوادث مرورية بليغة خلال هطول الأمطار خلال الفترة الماضية، موضحا ان حركة السير والمرور تسير بشكل انسيابي مع وجود ازدحامات مرورية بسيطة في مناطق تجمع المياه في بعض طرق إمارة عجمان، تمكنت خلالها دوريات المرور من تسهيل حركة السير وفك الازدحامات فور حدوثها.

وأضاف الفلاسي أن الشرطة لم تتلق أي بلاغ عن إصابات بليغة أو حالات وفاة بسبب الأمطار بفضل الله، ثم بفضل جهود أفراد الشرطة والدوريات الذين عملوا بشكل احترافي ومتقن في التعامل مع حركة المرور أثناء هطول الأمطار.

وأشار الفلاسي إلى أن ادارة المرور والدوريات أعدت خطة متكاملة محكمة تم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والشركاء، لتحقيق أعلى مستويات الراحة والسلامة للمواطنين والمقيمين في إمارة عجمان، وتم نشر الدوريات المرورية في الطرق الرئيسية والأماكن الحيوية في الإمارة، إضافة إلى مناطق تجمع المدارس لتأمين تنقل الطلبة بسلام دون تعرضهم لأي مخاطر.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، والحذر أثناء القيادة في حالة تجدد الجو الماطر، ومحاولة تجنب قطع الطرق التي تتجمع فيها المياه بشكل كبير مما قد يتسبب في أضرار تؤدي إلى تعطل المركبات، مع ضرورة اتخاذ الطرق البديلة، متمنياً السلامة للجميع.