وقوع 154 حادثا مروريا في دبي خلال 10 ساعات بسبب الأمطار

المصدر: البيان الإلكتروني

قال العقيد تركي بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، إن المركز تلقى 4581 مكالمة بدءا من الساعة 12 منتصف ليل أمس وحتى الساعة 10 من صباح اليوم، كما سجل 154 حادث مروري.

وناشد العقيد تركي بن فارس جميع السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه عند تقلبات الطقس، وقيادة المركبات بهدوء وحذر، وتفادي السرعة نظرا لتعرض البلاد لأمطار غزيرة ورياح، وهو ما قد يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة ووقوع الحوادث.

ومن جانبه، دعا العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، مستخدمي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة لتجنب الحوادث، نظراً لتدني الرؤية بسبب الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح، مؤكداً أن القيادة بحذر وانتباه أو القيادة ببطء أو توقف المركبة خارج حرم الطريق وبشكل آمن، كلها أمور تساعد قائدي المركبات في تجنب الحوادث.

وأوضح العميد سيف المزروعي، إن مرور دبي كثفت من التواجد الميداني للدوريات المرورية في شوارع الإمارة لإدارة الحركة المرورية التي كانت بطيئة إلى حد ما نتيجة تجمع المياه في عدد من المناطق والتساقط الغزير للأمطار، لافتاً إلى أن الدوريات قامت بإغلاق عدد من المسارات في عدد من الشوارع وكذلك تم تحويل الحركة المرورية إلى طرق بديلة، بالإضافة إلى أنها قامت بتأمين المركبات التي تعرضت لحوادث مرورية، والتي تعطلت في الطريق.