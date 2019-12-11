متهمان بتعاطي المؤثرات العقلية يطالبان بعدم الإبعاد عن الدولة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

مثل أمام هيئة محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، شابان من الجنسية العربية في قضية تعاطي المؤثرات العقلية المخدرة، مطالبين المحكمة بعدم الحكم عليهما بالإبعاد عن أراضي الدولة، واستبدالها بأشد عقوبة زمنية تراها المحكمة، لعدم قدرتهما على مغادرة الدولة التي لا يعرفون سواها.

وتشير أوراق القضية المتهم فيها ثلاثة شباب من الجنسية الخليجية والعربية، حيث اعترف المتهم الأول في القضية بتعاطي المؤثرات العقلية من مادة الكريستال، بعد الحصول عليها من صديق له يدعى «س» وهي السابقة الأولى له في تعاطي المؤثرات العقلية، والتي تناولها عن طريق التجربة، فيما أقر المتهم الثاني بتعاطي مادة الكريستال خلال الجلسة التي جمعته مع المتهمين الأول والثالث، فيما أنكر تهم تسهيل التعاطي للمتهم الثالث.

واعترف المتهم الثالث أمام القاضي بما نسب إليه من تهمة تعاطي مادة الكريستال المخدرة دون وصفة طبية، في الوقت الذي أنكر تهمة قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات، والاتهام الثالث الموجه له بتسهيل التعاطي للمتهم الأول، مطالباً باستعمال الرأفة وإيداعه في مركز العلاج من الإدمان، حيث إنها السابقة الثالثة له في تهم تعاطي المؤثرات العقلية.