عامان حبساً لخليجي عاد لتعاطي مخدر «الكريستال»

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

حكمت محكمة أول درجة على شاب خليجي بالحبس لمدة عامين وبدفع غرامة قدرها 5000 درهم لرجوعه إلى تعاطي مخدر الشبو «الكريستال». حيث تم الاكتشاف في الفحص الدوري الذي أجري على الشاب من قِبل مركز العلاج والتأهيل على أنه عاد للتعاطي.

وحينما وردت معلومات من مصدر سري على استمرارية تعاطي الشاب تم إلقاء القبض عليه بأمر من النيابة العامة ليثبت موضوع تعاطيه، وعلى إثر ذلك تم تحرير قضيتين ضده. وصدور الحكم من محكمة أول درجة، إلا أنه تم تحويل القضية إلى محكمة الاستئناف.

وقال المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي لـ«البيان»: «لقد أعطى المشرع الإماراتي فرصة العلاج لمتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية حتى يكون فرداً صالحاً في المجتمع. الأمر الذي يتحتم على الشخص المتعاطي عدم الرجوع للتعاطي، وضرورة ترك رفقة السوء.

وأوضح أن المشرع الإماراتي ينظر للشخص المتعاطي بأنه مريض ولا يعتبره مجرماً، ويتطلب الأمر خضوعه للعلاج في المراكز العلاجية المتخصصة والمعتمدة في الدولة وتعد فرصة إنسانية لا تتوفر في أغلب دول العالم».