«جنايات رأس الخيمة»: الحكم على المتهمين بسرقة صراف آلي 23 الجاري

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

حددت محكمة الجنايات برأس الخيمة جلسة 23 ديسمبر الجاري للحكم على 4 متهمين من الجنسية الأفريقية في قضية محاولة سرقة وإتلاف جهاز صراف آلي، إذ أكد المتهم الأول في القضية أمام هيئة المحكمة قيامه بفك الأسلاك الكهربائية الخاصة بالصراف لاحتياجه إليها واستخدامها داخل منزله، فيما أنكر باقي المتهمين علمهم بنية المتهم الأول والقيام بإتلاف جهاز الصراف الآلي بغرض السرقة.

تفاصيل

وتشير أوراق القضية، التي تعود تفاصيلها إلى نهاية أكتوبر الماضي، إلى تمكن رجال إدارة التحريات والمباحث الجنائية برأس الخيمة من ضبط المتهمين الأربعة خلال 24 ساعة من تلقي غرفة العمليات لبلاغ محاولة سرقة مبالغ مالية من أحد أجهزة الصراف الآلي، إذ كشفت كاميرات المراقبة فشل محاولة المتهمين، ومعاينتهم موقع جهاز الصراف على مدى يومين، وتبين محاولة إتلاف جهاز الصراف وقطع أسلاكه الكهربائية، وآثار الخلع والكسر عليه، ولم يتمكن الفاعل مع فتح الصراف أو سرقة محتوياته من مبالغ مالية.

ضبط

وخلال 24 ساعة، توصلت عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات إلى مكان وجودهم في إحدى مناطق الإمارة، كما ضُبط بحوزتهم الأدوات والمعدات المستخدمة في تنفيذ جريمة التعدي على جهاز الصراف الآلي، وبمواجهتهم خلال محضر التحقيق أقروا بمحاولتهم سرقة جهاز الصراف الآلي، إلا أنهم لم يتمكنوا من فتحه.