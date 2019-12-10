إحالة 8 إلى «جنايات دبي» بتهمة سرقة أسلاك كهربائية من مواقع الإنشاء

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي 8 آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مجموعة من الأسلاك الكهربائية العائدة لإحدى شركات المقاولات العاملة في دبي.

وتفصيلاً، أفاد شاهد العيان، الذي يعمل مهندساً في الشركة محل الواقعة، أنه اتجه في يوم الواقعة نفسه إلى موقع الإنشاء على شارع الخيل، لتفقّد بَكرات الأسلاك الكهربائية التي كانت الشركة بصدد تركيبها، ولكنها اختفت، فتفقّد الموقع جيداً، ولم يعثر عليها، فأبلغ الشرطة.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين استغلوا عدم وجود حارس أمن على الموقع، وسرقوا ليلاً بكرات الأسلاك الكهربائية، كما أكدت اعترافات المتهمين أنهم كوّنوا تشكيلاً عصابياً لسرقة البضائع المهملة في مواقع الإنشاء في أماكن متفرقة.

تزوير

في قضية ثانية، أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات شاباً زوّر محرراً رسمياً عبارة عن عقد إيجار منسوب صدوره إلى إحدى الجهات الرسمية في الدولة، بعد أن زوّر بيانات رسمية، وغيّر المهنة من سائق إلى تنفيذي مبيعات، وقدّمها للجهات الرسمية، واستغلها بصورة غير قانونية.

تزييف

وفي قضية أخرى، تمت إحالة زائر آسيوي الجنسية إلى محكمة الجنايات، بعد أن ضُبط معه 3 ملايين و592 ألف روبية هندية مزيفة كان ينوي ترويجها داخل الدولة، فيما تمت إحالة آسيوي آخر ساعد هارباً من الجنسية نفسها على كسر أقفال إحدى البقالات في دبي، والاستيلاء على مبلغ 3850 نقداً، وبطاقات هاتفية بقيمة 2500 درهم، إضافة إلى سرقة جهاز خاص بحساب النقود (الكاشير) بقيمة 4 آلاف درهم.