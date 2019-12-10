النظر في قضية الاستيلاء على أموال سيدة خليجية لقاء عقار وهمي

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

نظرت محكمة جنح الفجيرة في شكوى تقدمت بها سيدة خليجية تدعي فيها على متهم خليجي بأنه أوهمها بشراء عقار لها لقاء مبلغ مالي سلمته إياه ولم تتم العملية بعدها ولم تسترجع أموالها، والذي قبض عليه وأحيل للنيابة العامة بالفجيرة التي قدمته بدورها للمحاكمة بالتهمة المنسوبة إليه بالاستيلاء على أموال الشاكية.

من جهته أنكر المتهم الخليجي أمام المحكمة التهمة الموجهة إليه من قبل النيابة العامة بالاستيلاء على مبلغ مالي لقاء شراء عقار للخليجية، مؤكداً أنه لم يستلم أي مبالغ من الشاكية. وتقدم محامي المتهم بطلب للمحكمة بإحضار الشاكية إلى جانب تفريغ محتويات هاتفها المحمول والاطلاع على برنامج انستغرام وواتس أب للوصول إلى الحقيقة، وعليه أجلت المحكمة القضية حتى الجلسة المقبلة.