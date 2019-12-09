وفاة طفلة جراء سقوطها من إحدى البنايات في الشارقة

المصدر: البيان الإلكتروني

تحقق شرطة الشارقة بحادث وفاة طفلة تبلغ من العمر سنة وشهرين نتيجة إهمال أهلها الذي أدى إلى سقوطها من إحدى البنايات السكنية في الشارقة لتلقى حتفها. وتم تحويل جثمان الطفلة إلى المستشفى القاسمي بناء على توجيهات النيابة العامة التي حضرت إلى موقع الحادثة، تمهيداً لنقلها إلى المختبر الجنائي بشرطة الشارقة.

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية في تمام الساعة 1:40 من مساء اليوم الاثنين، يفيد بسقوط طفلة من أحد الأدوار العليا لإحدى البنايات السكنية وانتقلت على الفور كافة جهات الاختصاص، إلى موقع البلاغ، والتي باشرت التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.