نيابة دبي تحيل متسولتين إلى محكمة الجنح

المصدر: البيان الإلكتروني

أحالت النيابة العامة بدبي، زائرتين قامتا بالتسول من المصلين أثناء خروجهم من المسجد الكائن بمنطقة مكتظة بالناس والأسواق، إلى محكمة الجنح والمخالفات، فتم القبض عليهما وضبط المبالغ التي بحوزتهما وعليه قضت المحكمة بحبسهما لمدة شهر مع الأبعاد عن الدولة ومصادرة المبلغ المضبوط.

وقال خالد حسن المطوع رئيس نيابة مساعد، الذي باشر التحقيق في القضية فور ورودها، إنه بالتعاون مع الجهات الأمنية الخاصة بمكافحة التسول تم القبض على المتهمتين وأخذهما إلى مركز الشرطة ومن ثم إحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأوضح أن المتهمتين أقرتا أثناء تحقيقات النيابة العامة، بتواجدهما في منطقة للتسوق ومعهما بعض المواد الغذائية لبيعها في المنطقة ثم ذهبتا إلى مسجد قريب وقامتا بطلب المساعدة المالية من المارة والمصلين وجمعتا بعض الأموال عن طريق التسول واستعطاف الناس.

وأفاد أنه بناء على الواقعة المذكورة تم إحالة المتهمتين الى محكمة الجنح بتهمة التسول والمعاقب عليها بمواد القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول.

‏وناشد خالد المطوع أفراد المجتمع بأن يساهم الجميع في مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها وبعدم التجاوب، وتجاهل هذا النوع من المحاولات وعدم الانسياق وراء هؤلاء الأفراد أو تصديقهم وإبلاغ الجهات المختصة حتى تتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها مؤكدا أن التسول ظاهرة سلبية خطرة من شأنها أن تهدد أمن المجتمع وسلامته، مشيراً إلى أن الهيئات الخيرية المعتمدة في الدولة، تمد يد العون إلى كل محتاج، وأبوابها مفتوحة دوماً.