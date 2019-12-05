3 سنوات حبساً لأفريقيين خطفا سيدة وسرقا مالها

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان، برئاسة القاضي عبد الصمد محمد العمودي، وعضوية القاضيين إبراهيم محمد عبد الله الكمالي وأحمد عبد الرحمن الدسوقي، بالحكم على المتهم (د، ت) يبلغ من العمر 34 سنة أفريقي الجنسية، والمتهم (ك، م) يبلغ من العمر24 سنة أفريقي الجنسية، بالحبس ثلاث سنوات ودفع غرامة 10 آلاف درهم تقسم مناصفة بينهما وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وذلك لخطفهما سيدة من نفس جنسيتهما بطريق القوة ثم اعتديا عليها بالضرب وسرقا مالها.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة الجرف في عجمان، من المجني عليها يفيد بأن المتهمين الأول والثاني قاما بالاعتداء عليها بالضرب وسرقة حقيبتها ومحاولة ادخالها مركبة أجرة لخطفها بالقوة.

وبسؤال المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة قررت بأنها في تاريخ 13 من يوليو الماضي، وبينما كانت خارجة من مقر عملها في احد الأسواق بعجمان، متجهة إلى موقف سيارات الأجرة، لاحظت شخصين يتابعانها، وعندما حاولت ركوب سيارة أجرة ركب المتهم الأول في الأمام وأجبرها المتهم الثاني ومعه شخص آخر مجهول على الركوب في مركبة الأجرة وذلك بعد ضربها، بهدف أخذها إلى إمارة أخرى، وأثناء تحرك المركبة قاموا بهتك عرضها، وحينها توقف سائق مركبة الأجرة قرب محطة لبيع الوقود وطلب منهما مغادرة المركبة، وتم القبض عليهما من قبل عامة الناس.