حجز 47 مركبة بالفجيرة لارتكابها مخالفات مرورية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف العميد علي راشد بن عواش اليماحي مدير إدارة المرور والدوريات رئيس اللجنة الأمنية للاحتفالات باليوم الوطني، عن حجز القيادة العامة لشرطة الفجيرة نحو 47 مركبة لمدة تتراوح ما بين شهر إلى شهرين والغرامة التي تصل إلى 2000 درهم وتسجيل نقاط سوداء على السائقين لمخالفتهم قانون السير والمرور وضوابط تزيين المركبات والتسبب في الإزعاج والضجيج وقيادة مركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور، والقيام بتغيرات جوهرية في محرك المركبة وهيكلها والقيادة من دون رخصة سوق والقيام بسلوكيات بعيدة عن مظاهر الاحتفال الحضارية خلال فترة إجازة اليوم الوطني الثامن والأربعين على مستوى إمارة الفجيرة، موضحاً سعي رجال المرور والدوريات الشرطية بتنظيم حركة السير خلال الإجازة باتخاذ كافة الإجراءات الرسمية، وذلك حفاظاً على سلامة زوار الإمارة وأهاليها للاستمتاع بالإجازة بأمن وأمان مع أسرهم.

وقال العميد إن السائقين الذين تم حجز مركباتهم خالفوا ضوابط تزيين المركبات وقانون السير والمرور بالرغم من التوعية المكثفة عبر مختلف وسائل الإعلام لرفع الوعي المروري من خلال نشر وتوضيح ضوابط تزيين المركبات بما يعكس ثقافة احترام الأنظمة والقوانين والحرص على السلامة العامة.

وأوضح اليماحي أن من أبرز المخالفات التي تم ضبطها خلال الاحتفالات باليوم الوطني الـ48 استخدام «مواد الرش» من قبل السائقين والركاب والخروج من سقف المركبة أو النوافذ، وإدخال زوائد على المركبات تؤثر في الرؤية والسلامة وتزويد المركبات بأنظمة الصوت مما تسبب في الضجيج وقيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور والقيادة بتهور وزيادة نسبة التلوين وغيرها من المخالفات الأخرى.

وكشف العميد بن عواش أن إجازة اليوم الوطني شهدت وقوع عدد من الحوادث المرورية البسيطة على مستوى الإمارة، وعدد حادث واحد أدى لإصابة شخصين بإصابات متوسطة.

وقال العميد إن هنالك ارتفاعاً في نسبة الانضباط من قبل أصحاب المركبات والسائقين خلال اليوم الوطني والالتزام بضوابط التزيين والتعاون الحضاري من خلال حرصهم على الالتزام بقانون السير والمرور وتعليمات عناصر المرور والتعاون في الانسيابية المرورية.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة سائقي المركبات الذين ما زالت مركباتهم محتفظة بزينتها إلى سرعة إزالتها وتجنب المخالفات التي سيتم تحريرها خاصة بعد انتهاء فترة السماح بالتزيين والمقررة يوم غد.