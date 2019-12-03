شرطة دبي تضبط بضائع مقلدة بـ 2.5 مليون درهم

المصدر: وام

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، من مصادرة 25 ألفا و56 منتجاً مقلداً للحماية من الحرائق، بقيمة تصل لـ 2.5 مليون درهم، وذلك خلال حملة نظمتها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع منظمة "يو إل" المتخصصة في علوم الأمن والسلامة، وشركة "تين انتلجنس" لخدمات المعلومات التجارية، بما يضمن حماية المستهلك من مخاطر استخدام هذه المنتجات.

ونجحت الحملة في مداهمة مستودعين في منطقة رأس الخور الصناعية بدبي، ومصادرة بضائع مقلدة للوقاية من الحرائق تشمل أجهزة وإكسسوارات وأقراص الرئيسية.

وقال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ان البضائع المقلدة تضر بالمستهلكين لافتقارها الجودة، وربما يصل بها الأمر لتهديد سلامتهم، نظرا لعدم مطابقة هذه المنتجات لمواصفات الأمن والسلامة، كما أنها تضر باقتصاد الدولة وأصحاب العلامات التجارية الأصلية.