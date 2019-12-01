وفاة مواطن وإصابة 7 آخرين في حادث مروع ببني ياس

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي مواطن وأصيب 7 آخرون في حادث تدهور مركبة على جسر بني ياس باتجاه الخارج.

وتراوحت الإصابات بين البسيطة والمتوسطة للمصابين والتي على إثرها تم نقلهم إلى مستشفى المفرق والرحبة لتلقي العلاج.

وأفاد العقيد محمد سالم الشحي مدير إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أن الحادث وقع نتيجة لاصطدام المركبة التي تدهورت بمركبة أخرى بسبب الانحراف المفاجئ ما أدى إلى سقوطها من كتف الجسر.

وعلى الفور هرعت إلى مكان الحادث دوريات الشرطة والإسعاف، التي تعاملت على الفور مع الحادث والإصابات بتقديم الرعاية الطبية الأولية ونقلهم لتلقي العلاج بالمستشفى.

وحثت شرطة أبوظبي السائقين على القيادة الآمنة وتوخي الحذر، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات لتجنب وقوع الحوادث حفاظاً على سلامة الجميع.