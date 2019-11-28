موظف فحص يتحرش بفاحصة ويطلب منها الزواج

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أقدم موظف يعمل في محل نظارات في دبي على التحرش بفاحصة وتقبيلها على خدها، وذهب للعشاء بعد أن عرض عليها الزواج، وراح يسألها أسئلة شخصية، وعندما استعانت بأحد الموظفين الموجودين في المكان واجههه بالواقعة واعترف وطلب منه كتابة اعتذار خطي بذلك، واستعانت به المتهمة لفتح بلاغ.

وتفصيلا أحالت النيابة العامة في دبي متهم آسيوي الجنسية إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض فاحصة أثناء تأدية عملها بأن أمسكها من ذراعها وحاول تقبيلها، وأفادت المجني عليها آسيوية الجنسية أنها توجهت إلى أحد المراكز التجارية في منطقة ديرة لفتح ملف في أحد معاهد تعليم قيادة السيارات وطلب منها الموظف فحص نظر، فدخلت أحد المحال المعتمدة لذلك وطلبت الفحص فقام الفاحص بإدخالها إلى غرفة الفحص وأثناء ذلك راح يسألها أسئلة شخصية وما إذا كانت مرتبطة أم لا وهل توافق على تناول العشاء معه وكانت تقابله بالرفض فعرض عليها الزواج ومرافقته إلى وطنه فرفضت، وعندما أنهت الفحص طلب رقم هاتفها ومنحته إياه ظنا أنه سيكتبه في الاستمارة، واتصل بها في نفس اللحظة للتأكد من الرقم، وعندما حاولت المغادرة أمسكها من يدها اليسرى وحاول تقبيلها ومنعته من ذلك، وغادرت المكان وتوجهت الى احد الموظفين وكتبت له على ورقة ان المتهم تحرش بها ، فقام بإلقاء الورقة في سلة المهملات، فتوجهت إلى الموظف الذي يعمل في معهد قيادة السيارات وأخبرته بالواقعة وتوجه معها الى المحل وسأل على الموظف وتبين أنه ذهب لتناول العشاء ، وعندما عاد واجهه بما قالته المجني عليها واعترف بذلك وقدم اعتذاراً الا ان الموظف طلب منه الإقرار بالواقعة والاعتذار خطياً وفعلاً قام بذلك فأخذت المجني عليها الورقة وتوجهت لمركز الشرطة لفتح بلاغ.