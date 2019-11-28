خادمة تسرق 25 ألف درهم وعقد ذهب وتمحي كل تفاصيلها من الهاتف

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي خادمة آسيوية الجنسية إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة من المنزل الذي كانت تعمل به بعد أن هربت وقامت بمسح كافة التفاصيل من هاتفها الذي عثر عليه في غرفتها.

وأفادت المجني عليها في التحقيقات أن الخادمة الآسيوية كانت تعمل لديها منذ 6 أشهر وأنه في فجر يوم الواقعة اكتشفت أنها غير متواجدة في المنزل وتفقدت محتويات غرفتها واكتشفت ضياع عقد ذهب بقيمة 5 الاف درهم ، وكذلك مبلغ 25 ألف درهم كانت قد وضعته في أحد الأدراج، وعندما ذهبت لتفحص غرفتها عثر على هاتفها والذي كان مخزناً عليها أرقام التواصل مع أهلها إلا أنه بتفحص الهاتف تبين انها قامت بمسح كل الصور والرسائل والأرقام، وتم إبلاغ الشرطة التي ألقت القبض عليها.