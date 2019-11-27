يدخل إلى موقع إلكتروني حكومي دون تصريح

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

اتهمت المحكمة الابتدائية شاباً عربياً بالدخول لموقع حكومي لإحدى الجهات في الدولة من دون تصريح.

وتعود تفاصيل القضية بقيام شاب عربي مقيم في الدولة بتحويل شريحة رقم محلي إلى صديق له في موطنه الأم، حيث أقنعه الأخير برغبته الكبيرة في التعرف على خدمات بعض الجهات الحكومية في الدولة، وبحسن نية الصديق الأول قام باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة به لشراء الشريحة وتحويلها لصديقه الذي قام فوراً باستخدامها.

إلا أن الدائرة الحكومية في الدولة اكتشفت أن هناك شرياناً إلكترونياً يطلع على خدماتها من خارج الدولة، وبعد المتابعة الحثيثة تم الوصول إلى الشخص المستخدم في الدولة العربية الذي أكد أن الشريحة ليست باسمه وإنما هو مستخدم لها فقط.