وفاة شخص في حادث احتراق مركبة بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

توفى شخص إثر حادث مروري مروع وقع بعد نفق المركز التجاري بالاتجاه إلى ديرة، حيث تدهورت المركبة التي كان يقودها واحترقت بالكامل، مما أدى إلى وفاته فور وقوع الحادث.

وناشد العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، سائقي المركبات الى توخي الحيطة والحذر وضرورة التقيد بالسرعة المقررة على الطرق، خاصة عند المنعطفات والأنفاق، والحذر من مفاجآت الطريق، والتركيز والانتباه أثناء القيادة تفادياً لوقوع مثل هذه الحوادث المأساوية، وما ينتج عنها من خسائر وأضرار بشرية ومادية كبيرة، معرباً عن بالغ أسفه لوقوع ضحايا جراء هذه الحوادث الأليمة.