تبرئة مغنٍ من تهمة تسهيل الاستيلاء على أموال شركة

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبوالفتوح

قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، برئاسة القاضي فتحي القلاع، ببراءة مغن من الجنسية الإفريقية في قضية اتهامه بتخطيط وتسهيل سرقة أموال إحدى الشركات، والمتهم فيها 3 آسيويين.

وتشير أوراق القضية إلى ادعاء متهمة من الجنسية الآسيوية ضد المتهم «ج. ا» بتسهيل الاستيلاء على مال الغير، والذي يعود لإحدى الشركات في رأس الخيمة، حيث أنكر المتهم تلك التهم، مؤكداً أنه يعمل مغنياً في أحد الملاهي، بالإضافة لعدم معرفته السابقة بالمتهمة، مؤكداً أن جميع البيانات الشخصية التي أدلت بها المتهمة موجودة في صفحته على «فيسبوك» وهي متاحة أمام الجميع، لافتاً إلى جهله باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعتمد على نشر عمله عبرها.