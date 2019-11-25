كشف تفاصيل العثور على جثة مواطن في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أفاد المواطن عبد الله سعيد، قريب المواطن الأربعيني الذي تم العثور على جثته في جبال ضدنا بالفجيرة، بأن الجثة تعود لابن عم والده من منطقة غوب، الذي يبلغ من العمر 43 عاماً، حيث توجه المرحوم يوم الثلاثاء الماضي إلى استراحته الجبلية التي اعتاد الذهاب إليها في نفس منطقته، والجلوس فيها لأيام، وصادف يوم الأربعاء هطول أمطار رعدية غزيرة غطت المنطقة وأدت إلى جريان الأودية واندفاعها بقوة، ولحظتها لم تكن تعلم العائلة أن السيول جرفت المرحوم لمسافة بعيدة جداً، ليلقى حتفه، حتى أول من أمس، عندما تلقت العائلة اتصالاً هاتفياً من قبل أحد المواطنين أثناء قيامه بالبحث عن العسل في الجبال، بإيجاده جثة المرحوم شبه متحللة على بعد 3 كيلومترات من سد زكت بالفجيرة، ولأنه على معرفة بالعائلة وبالمرحوم أبلغهم بالنبأ المحزن، وبدورهم سارعوا لإبلاغ الجهات الأمنية والتوجه إلى مكان العثور على الجثة.

وأضاف عبدالله سعيد أن المرحوم كان دائم الخروج لقضاء وقت في استراحته الجبلية التي أعدها وجهزها للجلوس فيها أياماً، ولم تكن تعلم العائلة أنه في عداد المفقودين حتى العثور على جثته يوم السبت، ويتوقع أن تكون السيول جرفت المرحوم قبل أربعة أيام عندما اشتدت حالة الطقس واندفعت على إثرها الأودية.