شرطة الشارقة تحقق في حادثة وفاة شاب

المصدر: الشارقة - البيان

تتابع القيادة العامة لشرطة الشارقة استدلالاتها حول ملابسات وفاة شاب عربي (17 عاماً) سقط من الدور الرابع بإحدى البنايات السكنية التي يقيم بها مع ذويه بمنطقة القاسمية بالشارقة.

وكانت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة قد تلقت بلاغاً بالحادث منتصف نهار أول من أمس، حيث انتقلت إلى الموقع على الفور دوريات مركز شرطة الغرب وفريق مسرح الجريمة وفرق الإسعاف الوطني التي قامت بمحاولة لإنقاذ الشاب ونقله إلى المستشفى، حيث تبين أنه فارق الحياة متأثراً بما لحق به من إصابات جراء السقوط.

ومن خلال المعلومات الأولية في موقع الحادث تبين أن المتوفى يقيم مع والديه وأشقائه بشقتهم في الدور الرابع من البناية المشار إليها، وتسعى شرطة الشارقة من خلال استكمال الاستدلالات إلى الكشف عن ملابسات سقوطه من شرفة مسكنه، وتم تحويل القضية للنيابة العامة بالشارقة لاستكمال تحقيقها حول القضية.

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