مشادة كلامية تنتهي بعاهة مستديمة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي آسيوياً إلى محكمة الجنايات بعد أن اعترف بالاعتداء على أحد الأشخاص بسبب مشادة كلامية محدثاً به عاهة مستديمة.

ووفقاً لملف القضية، أفاد المجني عليه الذي يعمل مشغل آلات بإحدى الشركات، بأنه في نفس يوم الواقعة وأثناء تواجده في مقر عمله في منطقة جبل علي في دبي حضر إليه المتهم وتحدث معه عن العمل وحدثت مشادة كلامية بينهما وبعد أن تركه وانصرف وأدار وجهه قام المتهم بمغافلته من الخلف وقام بضربه بواسطة قطعة حديدية على رأسه وأغمي عليه ونقل إلى المستشفى، فيما أفاد مسعف بأن المجني عليه حضر إلى العيادة الموجودة في موقع العمل، وتبين وجود جرح في وسط رأسه، وتم إسعافه ونقل إلى المستشفى، فيما أورد تقرير الأدلة الجنائية أن الإصابة تستلزم علاجاً أكثر من 20 يوماً ما تخلّف عاهة مستديمة.