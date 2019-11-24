العثور على جثة مواطن أربعيني في جبال ضدنا بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

عثر، أمس، في الجبال المحاذية لمنطقة ضدنا بالفجيرة، على جثة مواطن في العقد الرابع، حيث تم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأوضح اللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، لـ«البيان»، أنهم تلقوا بلاغاً عن وجود جثة في جبال منطقة ضدنا بالفجيرة، لرجل مواطن في العقد الرابع من أهالي المناطق القريبة، وتحركت على الفور الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الحادث، حيث تم التحفظ على الجثة لعرضها على الطبيب الشرعي وتحديد أسباب الوفاة، حيث ما زالت التحقيقات مستمرة للتوصل إلى ملابسات الحادث.