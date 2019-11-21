مشادة كلامية تنتهي بنزال وُثّق بـ18 فيديو

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

نظرت محكمة جنايات أبوظبي قضية اتهام شاب عربي بالاعتداء على آخر بالضرب نتيجة شجار نشب بينهما في ملهى بأحد الفنادق في أبوظبي، وقررت تأجيل نظرها إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل للمرافعة، مع التصريح لوكيل المتهم بتصوير ملف القضية والحصول على نسخة من مقاطع الفيديو الـ18 التي وثقت مراحل الواقعة كافة.

وترجع تفاصيل الدعوى إلى حدوث مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه خلال وجودهما بملهى في أحد فنادق أبوظبي، على إثرها قام حارسا الملهى بإخراج المتهم، إلا أنه ظل واقفاً أمام مدخل الملهى، معترضاً على قرارهم بإخراجه، وتحدث إلى أشخاص بحدة، حتى خروج المجني عليه بعد مرور فترة كبيرة مغادراً الملهى والفندق، فدارت بينهما مشادة كلامية على غرار السابقة، حتى فصل بينهما صديق المجني عليه وأحد حارسي الملهى، ومُنع المتهم من اللحاق بالمجني عليه برهة ليطمئن لمغادرته الفندق، وبعدها تُرك المتهم، فانطلق مسرعاً للحاق بالمجني عليه، وبالفعل التقى به عند باب الفندق الرئيس، وخرجا معاً لتسوية النزاع الذي دار بينهما، إلا أنه تحول إلى مشادة كلامية أخرى، فقام المجني عليه بضرب المتهم في صدره، وصفعه على رقبته وركله برجله، ليقوم بعدها المتهم بالاشتباك مع المجني عليه وصديقه.

وقامت هيئة المحكمة، خلال الجلسة، بالاطلاع على مقاطع الفيديو كافة (البالغ عددها 18 مقطعاً)، المرفقة والمصورة من كاميرات الفندق.

ولدى سؤال المحكمة للمتهم عن انتظاره أمام مدخل الملهى والامتناع عن الانصراف، أقر بأن هواتفه وحافظة نقوده كانت بداخل الملهى، إذ قام حارسا الملهى بإخراجه دونهما، مشيراً إلى أنه كان يقصد من اللحاق بالمجني عليه تسوية الخلاف، إلا أنه قام بالتعدي عليه لفظياً بالسب والاعتداء عليه بدنياً، وهو ما أخرجه عن شعوره، ودفعه إلى الاشتباك معه.