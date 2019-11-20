"اللجنة الطبية": المركز الطبي مسؤول عن الخطأ الجسيم الذي تعرضت له روضة المعيني

المصدر: دبي - رامي عايش

قال عيسى بن حيدر المؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية، إن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أصدرت أخيرا تقريرها النهائي بخصوص الإهمال الطبي الذي تعرضت له المواطنة روضة المعيني، والذي خلص إلى أن الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعده "ارتكبوا خطأً جسيماً أدى إلى هذا الوضع المأساوي الذي تعاني منه المواطنة روضة المعيني، وهم يتحملون مجتمعين المسؤولية الكاملة عما حدث وما سيحدث لها".

واوضح بن حيدر الذي سبق وأعلن عن تبنيه لقضية المواطنة روضة المعيني، في تصريح لـ "البيان" : أن التقرير حمل المسؤولية أيضا إلى المركز الطبي الذي اجريت فيه العملية لروضة المعيني جزءاً من المسؤولية، مؤكداً أن هذه الواقعة تعتبر "جناية مكتملة الاركان"، نتجت عن الإهمال الواضح أثناء وبعد إجراء العملية لروضة ، وعدم اتباع الأصول والمعايير المهنية ابتداءً من اختيار الطبيب الجراح للمركز الطبي لإجراء هذه العملية والذي لم يكن مناسباً أو مهيئاً للقيام بمثل هذا النوع من العمليات.

وأضاف أن التجهيزات التي كانت موجودة في المركز وقت إجراء العملية الجراحية "لم تكن كافية" للتعامل مع العمليات الجراحية والمضاعفات التي قد تحصل للمريضة أثناء أو بعد العملية، مروراً بالتعاطي غير المهني من قبل طبيب التخدير ومساعده وعدم مراعاتهم لأبسط القواعد والأعراف الطبية أثناء إجراء العملية وبعد انتهائها خصوصاً حين تعرض قلب المريضة للتوقف، ولم تكن إجراءاتهم تتناسب مع الوضع الخطير الذي وصلت إليه حالة المريضة.

مؤكدا "سنتصدى لهذه القضية انطلاقاً من التزامنا القانوني والإنساني والأخلاقي وحرصنا على أن لا تتكرر مثل هذه الممارسات الخاطئة مستقبلاً".

يذكر أن الإهمال الطبي الذي تعرضت له المواطنة روضة المعيني أدى إلى فقدانها لجميع قدراتها الدماغية والذهنية والجسدية وكافة حواسها البصرية والسمعية بحيث أصبحت في حالة عجز تام بنسبة 100%.

الأمر الذي يستدعي توفير مساعدة ومتابعة طبية وعناية تمريضية لها على مدار الساعة.