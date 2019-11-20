5 سنوات سجناً لعصابة اتجار بالبشر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان، بالسجن خمس سنوات على أفراد عصابة مكونة من 3 رجال وامرأة وجميعهم من الجنسيات الآسيوية، اشتركوا في جريمة الاتجار بالبشر.

وشمل الحكم كلاً من: (س، ي) امرأة تبلغ من العمر 36 عاما، (م، ش) يبلغ من العمر 41 عاما، (س، ا) يبلغ من العمر 48 عاما، (ج، ا) يبلغ من العمر 32 عاما، كما أمرت المحكمة بإبعادهم من الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة، وذلك لقيامهم بحبس 6 فتيات من الجنسية الآسيوية وإجبارهن على ممارسة الرذيلة.

وتشير وقائع القضية إلى أن المتهمة الأولى بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث وآخر مجهول اشتركوا في جريمة الاتجار بالبشر بطريقة التهديد والخداع بغرض استغلال الفتيات الثلاث من خارج الدولة بحجة العمل في أحد الفنادق، وعند وصولهن تم تسليمهن الى المتهمة الأولى والمتهم الثاني اللذين أدخلاهن في شقة وأغلقا عليهن الباب، وذلك بإدارة وإشراف المتهمة الأولى وبحراسة المتهم الثاني وبمراقبة المتهم الثالث، وطلبت المتهمة الأولى منهن ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية وتم الاعتداء عليهن بالضرب.

وبسؤال المجني عليهن في تحقيقات النيابة العامة، ذكرن بأنهن قدمن إلى الدولة بغرض العمل في أحد الفنادق كعاملات نظافة، وبعد حضورهن تم حجزهن وإرغامهن على ممارسة الرذيلة تحت التهديد والضرب ونجحت إحداهن بالتواصل مع قنصلية بلدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأعلمتها بالأمر.