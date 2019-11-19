3 أشهر حبساً لأفريقية أجهضت حملاً من علاقة غير شرعية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان برئاسة القاضي عبد الصمد العمودي وعضوية كل من القاضي إبراهيم الكمالي والقاضي إبراهيم فكري، بالحبس 3 أشهر والإبعاد لكلٍّ من المتهم (د، ع) يبلغ من العمر 36 عاماً أفريقي الجنسية ويعمل خبازاً، والمتهمة (ج، ع) وتبلغ من العمر 29 عاماً أفريقية الجنسية تعمل نادلة في إحدى الكافتيريات، وذلك لإقامتهما علاقة غير شرعية أثمرت حمل المتهمة ومن ثم قيامها بإجهاض الجنين البالغ ثلاثة أشهر.

وتشير وقائع القضية بأن المتهم أقام علاقة خارج نطاق الشرعية مع المتهمة، وترتب على ذلك حملها، وعند علمها بالحمل تناولت حبوب الإجهاض وعليه أجهض الجنين،عند إحضار المتهم إلى المستشفى مع كفيلها صاحب المنشأة، وهي في حالة نزيف، وعند سؤال المتهمة أقرت في محضر الشرطة بأنها تربطها علاقة مع المتهم، وأقامت علاقة غير شرعية وحملت منه.