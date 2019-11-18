شرطة أبوظبي تكشف عن أساليب محتالي النصب الهاتفي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شرطة أبوظبي "وقائع نصب واحتيال حقيقية" يرويها أشخاص وقعوا ضحايا للخداع على أيدي محتالين عبر الاتصالات والرسائل الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وحثت ضمن "الأسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال المالي" والذي يصادف الفترة من 17 وحتى 21 نوفمبر على عدم الانقياد وراء الرسائل الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تخدع الجمهور بجوائز مالية وهمية وعدم التجاوب مع الرسائل التي تنتحل صفة مؤسسات مالية لافتة إلى ضرورة عدم التجاوب مع الأرقام الهاتفية الغريبة والمحافظة على سرية المعلومات البنكية وبيانات البطاقات الإئتمانية وإبلاغ الأجهزة الأمنية فور استقبال إتصال هاتفي غريب أو رسالة مريبة.

وأوضحت أن بلاغات عديدة كشفت وسائل للمحتالين بجوائز وهمية تستهدف إمّا الاستيلاء على الرصيد المالي أو الدخول في "شبكة معقدة" من الاتصالات و الرسائل الهاتفية الخادعة، والتي تنتهي باستنزاف مبالغ مالية من غير عائد حقيقي .

وحذرت الجمهور من اساليب خادعة يقوم بها المحتالون بإرسال رسائل نصية او عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي الواتساب بغرض الاحتيال بحظر بطاقة الصراف الآلي لعميل البنك لعدم قيامه بالتحديث ومطالبته بالتواصل مع رقم هاتف جوال للقيام بالتحديث بالشكل الصحيح مما يتيح للنصابين التعرف على بياناته والاحتيال عليه.

ودعت للتعاون مع الشرطة في تعزيز الوعي المجتمعي للتصدي للنصب الهاتفي مؤكدة الحرص على توعية أفراد المجتمع بمخاطر هذه الآفة التي تتطلب الحذر والحكمة في التعامل معها.

وذكرت أنها نفذت حملة تحت شعار " خلك حذر" تضمنت العديد من الفعاليات والأنشطة وشملت المجالس المجتمعية والتوعية عبر أجهزة الصراف الآلي وخطبة الجمعة وشارك فيها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب النشر بمنصات التواصل الاجتماعي في شرطة أبوظبي ومختلف وسائل الإعلام وتوزيع كتيبات التوعية وإرسال الرسائل النصية ومحاضرات التوعية وغيرها.

وأشارت إلى أن النصب الهاتفي يعتبر الأكثر نمواً إحصائياً والأعلى صعوداً حسب البلاغات الجنائية التي تلقتها الشرطة خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أهمية التعاون مع الشركاء الرئيسيين للتوعية الميدانية والإعلامية الموجهة للجمهور في إطار مبادرة "توحيد البرامج والحملات التوعوية".