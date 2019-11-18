براءة أم من تهمة التسبب بوفاة 7 من أبنائها في حريق بالفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أصدرت محكمة دبا الفجيرة اليوم حكمها ببراءة أم خليجية اتهمت بالتسبب خطأ في وفاة 7 من أبنائها، لقوا حتفهم في حريق منزلهم بإحدى مناطق الفجيرة قبل عامين.

وتعود تفاصيل الحادثة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة دبا الفجيرة بلاغا في تمام الساعة 5.40 فجر يوم الحادث من الأم تفيد بتعرض منزلها لحريق وأن أبنائها بداخل المنزل، بعد أن استيقظت على رائحة الأدخنة الصادرة من الحريق.

وعلى الفور تحركت فرق الإنقاذ ودوريات الشرطة وأجهزة الدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع البلاغ في وقت قياسي وعند وصول فرق الإنقاذ إلى المنزل عثر على الأطفال السبعة وقد فارقوا الحياة.

وأشارت المعلومات الأولية للشرطة والدفاع المدني أن البلاغ ورد متأخراً للأجهزة الأمنية وذلك بعد عملية الاشتعال التي تسببت في تصاعد الأدخنة في المنزل واستنشاق الأطفال لها، مما صعب من بقاء الأطفال على قيد الحياة.

حيث فقدت العائلة في الفجيرة 7 أطفال اختناقا نتيجة استنشاق الدخان الكثيف والأبخرة الناتجة عن الحريق الذي شب في منزلهم في شهر يناير للعام 2018، ليفارق الحياة 4 أولاد و3 بنات .