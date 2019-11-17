شرطة الفجيرة تنفي ما تم تداوله حول أفعال تخلّ بالآداب العامة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

نفت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ما تم تداوله عبر أحد رواد التواصل الاجتماعي بوقوع أفعال مخلة بالآداب العامة بإمارة الفجيرة بشأن شخص تقتاده امرأة، وتؤكد أن الواقعة حدثت في إحدى الدول المجاورة وليست في دولة الإمارات.

وتؤكد شرطة الفجيرة أنه جارٍ استدعاء جميع الأشخاص المتورطين في نشر الواقعة دون التأكد من صحة المعلومات خلافاً للحقيقة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ودعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة الجمهور إلى ضرورة وقف تداول أو إعادة نشر هذه الشائعة، التي لا أساس لها من الصحة، مشددين على ضرورة التأكد من صحة ومصدر أي خبر قبل إعادة نشره، حتى لا يتعرّض ناشرها للمساءلة القانونية.