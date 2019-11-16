شرطة أبوظبي تحبط ترويج 450 كيلوغرام مخدرات

المصدر: البيان الإلكتروني



أحبطت شرطة أبوظبي ترويج 450 كيلوغراماً من مخدريّ الكريستال والهيروين بحوزة عصابة مكونة من 14 شخصاً من جنسيات آسيوية مختلفة في عملية اطلقت عليها "شبكة الموت".

وقام رجال المكافحة برصد احد مروجي المخدرات يقوم بممارسة نشاطه في عدة مناطق بإمارة #أبوظبي على ضوء ذلك تم اعداد خطة محكمة لرصد المشتبه به وتتبعه وتحديد المصدر الذي يجلب منه المواد المخدره حيث تبين ان هذا الاخير لا يقيم بامارة ابوظبي وياتي فقط في نهاية الاسبوع لتزويد المروج بالمخدر وتم القاء القبض عليهما وبحوزتهما ما يقارب 5 كيلوغرام من مخدري #الهيروين و الكريستال.

وذكر العقيد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية #مكافحة_المخدرات بشرطة ابوظبي أنه استكمالاً لإجراءات البحث والتحري تم التوصل لمعلومات تفيد ان هؤلاء الأشخاص يعملون لحساب عصابة منظمة تدار من خارج الدولة وتتمركز بعدة امارات على شكل فرق وكل فريق يختص بدور محدد في تهريب وترويج المخدرات.

وأضاف أنه وفقا للمعلومات التي حصلت عليها شرطة أبوظبي تم اعداد خطة للإطاحة بالعصابة وضبط جميع كميات المواد المخدرة لدى 11 شخص بحوزتهم 189 كيلو من المخدرات قبل أن يقوم التاجر الرئيسي بتسليم العصابه ما يقارب 261 كيلو جرام من المخدرات لترويجها ولكن بعد عملية القبض حاول التاجر تغيير خطته الإجرامية مكلفًا أحد معاونيه باخفاء هذه الكميه لحين ارسال تشكيل عصابي جديد ليقوم بترويجها.

وأكد يقظة شرطة أبوظبي للمخطط حيث تمكنت فرق البحث والتحري من تحديد مكان اخفاء هذه الكمية باحدى امارات الدولة وتم ضبط كمية كبيرة من المخدرات، مخبأة في أحد المستودعات بحوزة بقية أفراد العصابة المكلفين بحمايتها.

ولفت إلى المكاسب التي حققتها جهود المكافحة في تحييد الخطر المباشر في حال تسويق هذه الكمية الهائلة من الممنوعات بالدولة، لافتاً إلى أن شرطة أبوظبي مستمرة في أداء مهامهما للتصدّي للمروجين، وتفكيك خطوط الإمداد الساخنة من خارج الدولة، وكل من يتورّط في #التهريب أو الاتجار بالمخدرات.