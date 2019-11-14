أهالي القوع يشيعون مواطناً مبتعثاً توفي بحادث في أمريكا

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

بقلوب يغمرها الحزن والأسى، ودع أهالي القوع في العين، صباح أمس، الشاب الإماراتي سهيل سيف سهيل الوحيرة الدرعي، 21 عاماً، والذي كان طالباً مبتعثاً للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث امتلأ مسجد مقبرة الوقن بعدد هائل من المشيعين لأداء صلاة الجنازة، وتشييع جثمان الفقيد في مقبرة الوقن.

وعُرف عن الشاب الدرعي حسن أخلاقه، وابتسامته التي لا تفارقه، ومثابرته في دراسته وطموحه اللامحدود.

حادث

وفي هذا الإطار قال سيف الدرعي، والد الشاب الفقيد في حديثه لـ«البيان»: «تفاجأنا يوم الأحد الماضي باتصال يخبرنا بوفاة ابننا الغالي سهيل الدرعي وذلك في حادث أليم، وتعود التفاصيل بقيادة سهيل مركبته برفقة صديقه سعيد حمدان، واصطدمت بالمركبة مركبة أخرى كانت تقودها سيدة أمريكية مطاردة من قبل الشرطة وذلك من الاتجاه المعاكس للشارع، وراح ضحية هذا الاصطدام سهيل، رحمه الله».

وأوضح أن سهيل كان يأمل بالتخرج والرجوع إلى الدولة بشهادة عالية ليخدم ويرد الجميل لوطنه، إلا أن مشيئة القدر كانت فوق كل شيء، موجهاً شكره وتقديره لسفارة دولة الإمارات على متابعتها الكبيرة لحيثيات الحادث وتفاصيله، إضافة إلى تسهيل إجراءات نقل الجثمان إلى الدولة.

واستذكر أهالي منطقة القوع الشاب سهيل الدرعي على منصات التواصل الاجتماعي، مبدين حزنهم الشديد على وفاته، وداعين له بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أنه «رحمه الله» كان ذا أخلاق جميلة، وصاحب شخصية عفوية ومسالمة.

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