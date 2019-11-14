تعرض على موظف رشوة مقابل الحصول على رخصة قيادة

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي، آسيوية وآخر هارباً، إلى محكمة الجنايات، بتهمة التوسط في عرض رشوة على موظف عام، مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته، والإخلال بواجبه.

ووفقاً لتفاصيل الواقعة، أفاد المبلّغ، يعمل موظفاً بأنه تلقى رسالة عبر برنامج واتساب على هاتفه، من سيدة طلبت منه لقاءها، وبالاستفسار منها عن كيفية الحصول على الرقم، وماهية الاتصال، أكدت أنها سبق أن أخذته منه، وطلبت مقابلته، ووافق على ذلك، وحدد موعداً في أحد المراكز التجارية في دبي، وعندها أبلغته المتهمة بأنها ستقوم بمنحه مبالغ تتراوح بين 30 إلى 50 ألف درهم، مقابل مساعدة وتمرير بعض الأشخاص الراغبين في الحصول على رخصة القيادة في اختبارات الفحص، وفقاً لطبيعة عمله، وأنها ستقوم بتزويده بأسماء هؤلاء الأشخاص، ووقتها رفض الفكرة، وأخبرها أنه راضٍ براتبه، ولا يمكنه الخوض في الأمر، وعندها راجع مديره وقص له ما حدث، وطلب منه المدير مجاراتها، وإعادة التواصل معها، خاصة أنها أخبرته أنها تتعامل مع موظفين آخرين في الهيئة.

وأشارت أقوال المبلّغ إلى أنه عاود الاتصال بها، وطلب منها أسماء الموظفين الذين تتعامل معهم، بناء على طلب مديره، إلا أنها رفضت، وبعدها انقطعت الاتصالات، وبعد فترة وجيزة، عاودت التواصل معه وسألته هل فكر في الأمر، وحاول مراوغتها، وفي نفس الأثناء، قام بإبلاغ الشرطة، التي طلبت منه التواصل معها، وبالفعل، طلب منها لقاءها مرة أخرى، وعرضت عليه مبلغ 2000 درهم مبدئياً، مقابل تمرير أحد الأشخاص في فحص الحصول على رخصة القيادة، وبعد ذلك ألقت التحريات القبض عليها، وأنكرت المتهمة قيامها بتسليم المتهم مبلغ رشوة، مؤكدة أنه طلب منها المبلغ على سبيل الاقتراض.