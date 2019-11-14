حادث سير يسفر عن وجود رجل وامرأة في حالة سكر في مركبة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أسفر حادث اصطدام برصيف على شارع القدرة في دبي عن الكشف عن وجود رجل وامرأة من الجنسية الخليجية تحت تأثير المشروبات الكحولية، وقام الرجل بمقاومة رجال الشرطة وسبهم بألفاظ خارجة، وحاول تحطيم باب دورية الشرطة، فيما تم استدعاء الشرطة النسائية للتعامل مع المرأة، واعترف المتهم في التحقيقات بالواقعة، إلا أنه لم يتذكر التفاصيل.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة شاباً خليجي الجنسية إلى محكمة الجنايات بتهم التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته وسب موظف عام وإتلاف مال مخصص لدائرة حكومية وتعاطي المشروبات الكحولية، وأفاد المجني عليه الأول، يعمل في شرطة دبي، أنه تلقّى بلاغاً من غرفة العمليات بوجود سيارة في شارع القدرة بها أضرار حادث، وتوجه برفقه زميله إلى موقع البلاغ، فتبين وجود رجل وامرأة من الجنسية الخليجية، ولم يعرف وقتها من كان يقود المركبة، وبالاستفسار تبين أنهما تحت تأثير المشروبات الكحولية، وتم الاتصال بالشرطة النسائية للحضور والتعامل مع المرأة، فيما تم اقتياد المتهم إلى الدورية.