ضبط عصابة تستهدف السيارات المتروكة

المصدر: دبي - البيان

أحالت النيابة العامة في دبي، 5 أشخاص من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات، بعد أن شرعوا في سرقة سيارة تقدر بـ 20 ألف درهم، مثبت بها مولد كهرباء يعود لإحدى الشركات بقيمة 50 ألف درهم، ومجموعة من الأسلاك الكهربائية بقيمة 15 ألف درهم، وتوجيه تهمة السرقة ليلاً من شخصين أو أكثر، للمتهم الأول، والمشاركة الإجرامية في السرقة ليلاً من شخصين وأكثر، وكان أحدهم حاملاً سلاحاً للمتهم الثاني، وحيازة أموال متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، للمتهمين الثالث والرابع والخامس.

وأفادت تفاصيل الواقعة، وفقاً لأقوال المبلغ شريك آسيوي، بأنه في نفس يوم الواقعة، أوقف سيارته في ساحة رملية في منطقة القصيص، وبعدها بأسبوع، عاد لأخذ المركبة، إلا أنه لم يجدها، وبحث عنها في أماكن الحجز، ولم يجدها، فقام بإبلاغ الشرطة.