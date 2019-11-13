يصيب موظفاً بعاهة مستديمة تحت تأثير الكحول

المصدر: دبي - البيان

أحالت النيابة العامة في دبي عربياً إلى محكمة الجنايات، بعدما أحدث عاهة مستديمة عبارة عن فقد سمعي بالأذن الوسطى لموظف عربي في مقر عمله، وقدّرت نسبة العجز بـ5%، ووجّهت إليه تهمتي الاعتداء على سلامة الغير المفضي إلى عاهة مستديمة، وتعاطي المشروبات الكحولية.

وأفاد المجني عليه، في تحقيقات النيابة، بأنه عندما كان على رأس عمله حضر إليه المتهم وشخصان آخران، واعتدوا عليه بالضرب، إذ ضربه المتهم على الجانب الأيسر من وجهه، وضربه الآخران الهاربان بمرفقي يديهما في صدره بجهة اليسار، وأفاد الشاهد، وهو آسيوي الجنسية يعمل في المكان نفسه، أنه شاهد المتهم وآخرين يعتدون على المجني عليه بضربه على وجهه الأيسر، فيما أورد تقرير الطب الشرعي وجود تورّم واحمرار على الجانب الأيسر للوجه والرقبة، ويعاني المجني عليه طنيناً بالأذن اليسرى، وتشفى في مدة تزيد على 20 يوماً، وخلّفت عاهة مستديمة تقدّر بـ5%.

وبالرجوع إلى اعترافات المتهم، أكد أنه كان تحت تأثير المشروبات الكحولية، ولا يتذكر الاعتداء على المجني عليه من عدمه.