ضبط زائر آسيوي بحوزته 600 كبسولة من المؤثرات العقلية

المصدر: دبي - البيان

اشتبهت إحدى مفتشات جمارك دبي في لفافة داخل حقيبة أحد المسافرين من الجنسية الآسيوية الذي تبيّن أنه قدم إلى الدولة بتأشيرة زيارة، وطلبت من صاحب الحقيبة فحصها، وتبيّن أنه يخفي 600 كبسولة باللونين الأزرق والبيج في مواد غذائية مغلفة بكيس بلاستيكي أسود.

وتفصيلاً، أفاد الشاهد، الذي يعمل في جمارك دبي، أنه في يوم الواقعة نفسه حضر المتهم إلى مطار دبي، وبصفته مفتشاً طلب منه تمريرها على جهاز فحص الأمتعة، واشتبهت إحدى المفتشات في وجود أدوية، وطلبت منه فتح الكرتونة، وتبيّن وجود 600 كبسولة تحتوي على مخدر مدرج ضمن جدول المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم 8 ضمن القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، وتم فحص المتهم، وتبيّن أن النتيجة سلبية.