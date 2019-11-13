10 آلاف درهم غرامة والإبعاد لعربيين حازا مواد مخدرة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بمعاقبة كلٍّ من (ع، أ) عربي الجنسية يبلغ من العمر 36 عاماً، و(ع، ح) عربي الجنسية يبلغ من العمر 35 عاماً، بالغرامة 10 آلاف درهم وإبعادهما من الدولة، وذلك لحيازتهما وتعاطيهما المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وتشير وقائع الدعوى إلى ورود معلومات من مصادر سرية للشرطة تفيد بحيازة أحد الأشخاص من الجنسية العربية على كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتحديداً الحشيش والترامادول، وذلك بقصد التعاطي والترويج.

واعترف المتهمان في تحقيقات النيابة العامة بتهمتي الحيازة والتعاطي للمواد المخدرة.