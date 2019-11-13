140 ألف درهم تعويضاً لعامل سقط أثناء عمله

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

قضت محكمة نقض أبوظبي برفض طعن على حكم استئنافي قضى بتغريم شركة 140 ألف درهم لصالح عامل سقط خلال أداء عمله نتيجة لمخالفتها أصول وظيفتها وعدم توفيرها وسائل الوقاية اللازمة لحماية المجني عليه، الأمر الذي أدى إلى سقوطه.

وبالتالي تثبيت الحكم المذكور.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الشركة أنها تسببت بخطئها في إصابة المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن مخالفتها لما تفرضه عليها أصول وظيفتها لعدم توفيرها وسائل الوقاية اللازمة لحماية المجنى عليه من أخطار العمل، مما أدى إلى سقوطه على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابها.