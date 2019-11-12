«السلامة الغذائية» تغلق منشأة غذائية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة غذائية في منطقة مصفح بمدينة أبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم IN- 1002470، نظراً لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرارات الإغلاق الإداري جاءت نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة، مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، مبينة أن أمر الإغلاق سبقه توجيه عدد من المخالفات بحق هذه المنشأة خلال العام الجاري.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة، وإزالتها لأسباب المخالفات، مبينة أن أبرز المخالفات التي تم رصدها في المنشأة تمثلت في تكرار المخالفات المتعلقة باستخدام عبوات مياه تعود ملكيتها لشركات أخرى في الأساس وتعبئتها في المنشأة نفسها، ووجود تواريخ مختلفة للإنتاج والانتهاء في بعض العبوات، مما يؤدي إلى تظليل المستهلك ويمثل مخالفة للأنظمة واللوائح الفنية الخاصة بالبطاقات الغذائية وبياناتها، موضحة أنه تم تحرير 4 مخالفات بحق المنشأة في يناير وأبريل ويونيو ونوفمبر من العام الجاري.