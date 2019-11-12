تزوّر محرراً رسمياً لاستخراج رخصة قيادة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

عمدت موظفة آسيوية كانت تعمل بأحد المطاعم في دبي إلى تزوير مستند رسمي، عبارة عن شهادة عدم ممانعة من استخراج رخصة قيادة، بعدما رفض صاحب المطعم منحها الشهادة، وحصلت على الرخصة فعلياً، وبعدها قدمت شكوى عمالية واستقالت، وشاهدها أحد الشركاء وهي تقود السيارة، شك في الأمر وأبلغ الشرطة.

وكانت النيابة العامة أحالت عاطلة عن العمل آسيوية الجنسية إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير محرر رسمي واستعماله لطلب رخصة قيادة، إذ أفاد أحد الشركاء في المطعم الذي كانت تعمل فيه المتهمة أنه علم، قبل تقديم البلاغ بنحو 4 أشهر، أن المتهمة لديها سيارة، وأنها استخرجت رخصة قيادة في الوقت الذي كانت تعمل فيه بالمطعم، وراوده الشك، وتبيّن أن المتهمة زوّرت رسالة عدم ممانعة من مكان عملها.